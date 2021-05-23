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2021年5月23日星期日
英超煞科 3雄混戰 車仔紅軍前四秤先 李城羅渣士拒投降
熱刺爭歐霸席位 卡尼稱迪布尼夢幻隊友冀合作
阿古路勢投巴塞 主場道別曼城球迷
拜仁大勝謝幕 羅拔仔建功破梅拿紀錄
祖雲收咧戰求勝闖來季歐聯 派路無懼下台享受壓力
FIFA研改世盃兩年一度 阿根廷爆疫美洲盃蒙陰霾
電視精選
傑志東方 合演港超王者戰 丹恩辛祖爭足球先生 費蘭度倒戈
南區補時逼和流浪 功臣夏志明無緣煞科
日本或延長緊急狀態 IOC副主席稱東奧如期
自費訓練月內四破港績 張培賢瞄撐竿跳5米關卡
勇士緣盡季後賽 居里負傷吞敗嘆痛苦
陸奇尼摩納哥站意外頭位起步
體壇快訊：陳芷澄LPGA無緣晉級
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【明報專訊】（請看附圖）
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