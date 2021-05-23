拜仁大勝謝幕 羅拔仔建功破梅拿紀錄

拜仁先憑對手烏龍球開紀錄，基拿比、甘美治及京士利高文之後各建一功，加上「羅拔仔」完場前補射得手，最終以5：2取勝，送別離隊在即的後衛阿拉巴、謝路美保定、中場查維馬天尼斯、主教練費歷克等人。費歷克賽前承認將在歐洲國家盃後接替路維，勢會擔任德國隊主帥：「德國足總已接洽我，每個人都知我與國家隊的感情。現在仍有細節未落實，但當準備好便會公布。」名宿助教高路斯則據報接掌德乙的杜塞爾多夫。

拜仁、RB萊比錫、多蒙特及禾夫斯堡將代表德甲下季出戰歐聯，第5的法蘭克福及第6的利華古遜會踢歐霸。柏林聯則絕殺反勝萊比錫，保住第7及下季歐洲協會聯賽席位，將自2001/02球季再戰歐洲賽。

不來梅敗陣 40年來首降班

易帥數日的雲達不來梅在名帥舒哈夫領軍下，仍主場2：4不敵慕遜加柏，跌落尾二，近40年首次護級失敗，陪同史浩克04降班。原本排尾二的科隆下半場曾食詐糊，完場前4分鐘攻破史浩克大門，反超前不來梅兩分，升上尾三，將與德乙的季軍隊上演升降班附加賽。德乙在今晚煞科前，前三的波琴、基爾及格雷特霍夫只相差3分。