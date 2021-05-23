英超煞科 3雄混戰 車仔紅軍前四秤先 李城羅渣士拒投降

車路士以第9位完成前半季，下半季表現脫胎換骨，現領前利、李兩軍1分排第3，手握前四主動權，但今晚是三軍唯一作客的球隊，將鬥阿士東維拉。領隊杜曹重申，1月接替林柏特掌帥時，與會方有共識「前四不是最低門檻，而是最高目標」。擔任「車長」4個月的他用駕車比喻，稱有把握箝制維拉主將基亞利殊：「駕車會有意外的危機嗎？當然有，不過我還是會駕車出入，因為我相信自己的技術。」

維拉上周對熱刺結束3場不勝，但入球靠對手失誤，亦已鐵定以第11名完季，中場巴克里近日更醉酒鬧事，或反映球隊戰意。反觀車仔距歐聯決戰曼城有6日時間，是役毋須刻意留力。

對手無欲無求

杜曹高普信心十足

第4的利物浦以4個得失球差領先李斯特城，且有翼鋒迪亞高祖達康復進展理想，可擔任後備奇兵。來訪的對手水晶宮無欲無求，但73歲老帥鶴臣最後一次於頂級聯賽帶隊，將聯同近4仗都有頭槌入球的賓迪基倒戈。利物浦衛冕失敗，甚至前四不穩，主因是傷兵潮嚴峻。領隊高普賽前的口吻，與杜曹有不少共通處：「曼城若失去3個中堅，不會贏冠軍。我們如果今仗贏波，鎖定歐聯席位，已算是做到最好。」他未回答在華基爾雲迪積克等傷癒歸隊後，借將奧辛卡巴克會否仍佔球隊一席位。

羅渣士暗示班費少勁敵三倍

李斯特城早前雖贏得英格蘭足總盃，但前四之爭處於被動，今晚要惡鬥排第7、數字上仍能爭歐霸席位的熱刺。他們今季同樣受哈維班尼斯、占士祖斯甸等重傷收咧影響，季尾走勢轉弱，或連續兩年屈居第5，領隊羅渣士稱成績或是現有班底的上限：「球會商業價值在英超只排第10，班費亦只排第8，很難與預算多三倍的球隊競爭，但我們不會放棄。」

另外，愛華頓及紐卡素等據報牽頭提出，6支早前參加歐洲超級聯賽的球會，需就事件在聯賽扣分。惟在歐洲足協早前與各隊冰釋前嫌下，料不會有實際判罰。