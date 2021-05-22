太太深明相處之道 尊重相互喜好寧棄旅行

Lisa笑言起初認識時，Aries只愛看球賽，見證他開始儲衫，去到社交網的相片都離不開球衣，過程中她也提升了摺衫技巧，亦感受到丈夫的執著：「他買每件衫都要印齊章，網上拍賣時好想要的話，要買到才心息，他真的很愛惜球衣。」

縱使網上競投球員落場版球衣價錢不菲，惟Lisa認為：「他買這些球衣算貴，但總好過飛往英國入場看球賽，還要碰運氣才有機會遇到球星，而且未必肯簽名和簽得靚……」說到這，身旁的Aries立即面露笑容讚太太有灼見。

家養6貓 悉心安排證兩者可共存

Aries愛曼城之餘更愛貓，兩夫婦家居除了要放大量球衣，同時還養了6隻貓。養貓和儲球衣看似有衝突，Aries展示球衣時也先要將愛貓放在另一房間，避免牠們闖入抓爛珍藏，但他重申養貓多年只得一件球衣報銷被抓爛，證明兩者可共存。