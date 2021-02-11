曼城躉家中築愛隊「博物館」 200波衫無數珍藏 簽名版升值快樂無價

「80後」球迷Aries與太太居住在約370呎的單位，上門拜訪第一眼已看到滿屋盡是曼城珍藏，門鈴旁貼着會徽，晾衫架、櫃面及牆身掛滿球衣，有前隊長大衛施華及名宿迪哥夫等簽名球衣掛畫，還特製7個陳列櫃展示簽名球衣，猶如小型博物館。

Aries任職會計，珍藏曼城球衣至少200件，單是上季主場、作客、第三作客及龍門球衣，合計超過40件，他沒租迷你倉，而是把它們填滿家居每個空間。他笑言陳列櫃原先打算展示玩具，後來儲衫太多索性改放球衣；為了球衣印字精準，甚至添置球衣舖常見的印字機，以便隨時在家中親手印字。

藍月首奪英超觸發入城

情傾科頓收藏出道至今球衣

成為曼城球迷前，Aries主要看意甲，因喜歡曾效力曼城的巴洛迪利，加上2012年「藍月」在煞科日戲劇性首奪英超，觸發他「入城」，首件曼城球衣便是印了巴洛迪利。支持曼城快將10年，他最欣賞青訓產品菲爾科頓，今次訪問擺放偶像至少20件球衣，由出道身穿的80號、到成名47號以至代表英格蘭隊的球衣一件不漏：「我認為科頓將來成就，可以比大衛施華更高。」曼城於2019年夏天訪港友賽港超球隊傑志，Aries自製數塊紙牌追星，希望得到科頓的比賽球衣，雖然偶像跟傑志小將陳晉一交換球衣，令他失去心頭好，但科頓最後也留意到紙牌，將穿過的訓練衫拋給他。

Aries現儲衫程度，已開始網上競購球員着過的連簽名球衣，科頓最近3季衫身繡有Poppy章的球衣，最後都落在他手上。球衣最初成交價800鎊（約8800港元），價錢隨球星人氣飈升，今季已要逾2000歐元（約1.89萬港元）成交：「我想儲一個球員由出道到掛靴的球衣系列，現在就是想做這件事。」

為心頭好上網競投

信哥帥部署成歐聯封王關鍵

有時為印不同球星名，Aries會買數件同款球衣，難免常被長輩抱怨，但他稱：「我已比唔少儲波衫球迷理性，至少不會買同款衫印齊正選11人。搵錢唔算多，純粹想消費在這些地方。正如有男人鍾意買玩具、金表或名車，有好多種消費方式，儲波衫較小眾，大部分衫不保值，但開心無價，每次返屋企望吓這堆波衫，就會好開心。」他補充，在家中沒有金錢話事權，每次還是要經太太許可消費。

今季曼城再奪英超及聯賽盃，下周歐聯決戰車路士。Aries認同曼城財力雄厚，但奪冠關鍵還是領隊哥迪奧拿的部署：「今季當有主力受傷，總有其他球員輪住入波，如奇雲迪布尼缺陣時，有根度簡爆發；還有新加盟的魯賓戴亞斯，令史東斯翻生兼後防穩定。作為曼城球迷，不敢多想歐聯冠軍，但無論球隊成績、人腳變動以至球衣款式，最後總會支持。」

文：余瑋

圖：林靄怡