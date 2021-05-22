馬德里雙雄 煞科分途爭霸 榜首馬體會不容有失 皇馬誓取黃潛保衛冕希望

華拉度列vs.馬體會 now632台 明晨00：00直播

皇馬vs.維拉利爾 now611/633台 明晨00：00直播

馬體會今季西甲長期領前，至1月尾時更一度拋離皇馬10分，但之後18仗僅勝出9次，被過去17輪不敗的皇馬追至只落後兩分，明晨作客班主是皇馬名宿朗拿度的尾二球隊華拉度列，恐有爭勝暗湧，事關若尾三艾爾切及尾四侯爾斯卡，分別不敵客軍畢爾包和華倫西亞，而馬體會又爆冷受挫華軍，後者便可以1分反壓艾、侯兩隊，避免降班。馬體會會長施里蘇說：「這球季漫長而艱難，慶幸的是己隊開局階段相當好，即使曾走下坡，又能及時復勇。今次出征華拉度列若有更多運氣便好了。」

華拉度列爭護級 勢成馬體會阻力

馬體會如果最終和波，皇馬又能擊退維拉利爾的話，馬德里雙雄便會同分，由於衛冕的皇馬擁有1勝1和的較佳對賽，將可藉此蟬聯冠軍。事實上，「黃色潛艇」主帥艾馬利已暗示，將為歐霸決戰曼聯而留力：「我軍未能躋身西甲前四，但為歐霸的成績自豪。歐霸冠軍可以出席下季歐聯，我們亦是今屆唯一代表西班牙球壇的歐戰決賽球隊。」故此，西班牙傳媒相信，艾馬利將會收起倒戈皇馬的守將艾比奧爾、祖安科夫、中場艾方素柏祖沙、文奴捷古路斯及在射手榜排第2的前鋒謝拉特摩蘭奴等。

施丹暗示季後離隊

皇馬教練施丹則盛傳此役過後離隊，他昨稱缺少了他的皇馬「毫無疑問表現會更佳」。至於沙治奧拉莫斯的上陣問題，施丹只說：「他將會和我們一起。你將會見到他。」施丹又承認夏薩特因有點問題不會披甲。

另外，只能以西甲季軍衝線的巴塞隆拿昨證實，美斯已提早放假，將不會作客已篤定降班的榜末球隊伊巴。美斯今季斬獲30球，有望再度成為神射手。值得一提的是，巴塞與皇馬因仍支持成立歐洲超級聯賽計劃，或被歐洲足協判罰禁止參戰歐聯，所以排第5的皇家蘇斯達，以及少1分的排第6、7位的貝迪斯與維拉利爾，仍有可能「冷手執個熱煎堆」。皇蘇及貝迪斯明晨煞科戰將作客奧沙辛拿和切爾達。