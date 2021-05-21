大帝奠勝領湖人出線 勇士敗陣迎生死戰 居里冀振作鬥灰熊爭勝

勇士昨在史堤芬居里手感火熱下，早段保持領先，半場領先湖人13分。不過，「紫金軍團」下半場夾擊嚴防「咖喱仔」，令勇士得分效率明顯減弱，末段拉成均勢。勒邦占士與「一眉」安東尼戴維斯更在關鍵時刻多次得分，包括占士完場前58.2秒，在球隊進攻將近24秒違例前射入遠程壓哨3分球，助球隊以103：100領先。居里在最後進攻時未能接住皮球，錯失投射機會，亦令湖人藉占士的奠勝球，以3分優勢力克勇士，挾西岸第7種子殺入季後賽，首圈與太陽爭出線。

眼部被打現重影

報平安料可鬥太陽

射入奠勝球前，占士曾被勇士主將祖利蒙特格連打中左眼，賽後透露當刻有短暫重影，但已無大礙，並形容這是重大勝利。主帥禾高亦大讚占士「以行動證明他為何是當今最佳球員」。居里大方表示：「當偉大的球員射入這樣的入球，一切都改變了。」

同日另一場附加賽，灰熊有主將華倫斯安拿斯、摩蘭特及迪朗布克斯合轟67分，主場以100：96挫聖安東尼奧馬刺，周六早上作客勇士爭奪西岸第8種子。馬刺則自1984年以來，首次連續兩屆緣盡季後賽，亦是名帥普波域治執教生涯首次連續兩年提早「放暑假」。

馬刺連續兩屆出局

1984年後首次

灰熊過關後，仍要與勇士爭奪西岸最後一個季後賽席位，眾將均表明下仗同樣非常重要，居里則對「擒熊」信心十足：「這是一場生死戰，但我對己隊充滿信心，能從敗仗中及時振作。」雙方在本周一的常規賽煞科戰曾碰頭，當時居里獨取46分，包括射入9記3分球，助勇士以113：102輕取灰熊。

另外，NBA昨宣布，去年因疫情停辦一屆的夏季聯賽，今年將在拉斯維加斯復辦，賽期為8月8至17日。而馬刺名宿柏加昨與法國總統馬克龍出席活動，推廣「體育通行證」計劃，為有志投身職業運動員行列的兒童提供資助，推動當地體育發展。