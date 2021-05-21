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2021年5月21日星期五
紅軍返前四歐聯在望 高普促煞科當決賽踢 李城恐「晚節不保」
卡尼疑告別熱刺球迷 「沒說過永遠留效」
水晶宮負廠兵 鶴臣主場謝幕拒言休
祖雲14次稱霸意盃 C朗3大滿貫創先河 保方離隊最後冠軍
麥巴比獻傳射 PSG除摩法盃封王
34歲基迪拉德甲煞科演最後探戈
河床20將確診 中場負傷把關爆冷奏捷
電視精選
大帝奠勝領湖人出線 勇士敗陣迎生死戰 居里冀振作鬥灰熊爭勝
台棒球隊無緣主場衝奧出征成疑
體壇快訊：港劍隊添殘奧席位
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅軍返前四歐聯在望 高普促煞科當決賽踢 李城恐「晚節不保」
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