祖雲14次稱霸意盃 C朗3大滿貫創先河 保方離隊最後冠軍

歷來第20次殺入意大利盃決賽的祖雲達斯，於31分鐘由中場古路施夫斯基妙射得手拔頭籌。雖然10分鐘後被阿特蘭大中場馬利路夫斯基扳平完半場，但「老婦人」於73分鐘憑翼鋒費達歷高基艾沙與古路施夫斯基「撞牆」，殺入禁區攻入奠勝球，助球隊以2：1擊敗阿特蘭大，破天荒第14次封王。

C朗雖「食白果」，但分別於英、西及意球壇拿下當地頂級聯賽及所有盃賽錦標的「大滿貫」，寫下歷史。早前宣布季後離隊的隊長保方，取得個人在祖雲的第22座錦標，六奪意盃與現任意大利隊主帥的名宿文仙尼，並列此項賽事史上奪標最多球員。

派路掌帥第2冠 冀來季留任

帶領祖雲成今屆本土盃賽雙冠王的主帥派路，近期曾傳出因聯賽成績欠佳，季後將下台，但他表示︰「我的去留由會方決定，但我個人當然希望繼續執教。這是我執教生涯首季，在此獲益良多。」衛冕意甲無望的祖雲，下周日於最後一輪作客博洛尼亞，以第5位身分爭取後上打入下季歐聯。