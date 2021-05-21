卡尼疑告別熱刺球迷 「沒說過永遠留效」

【明報專訊】熱刺昨在英超主場以1：2反負阿士東維拉，被韋斯咸趕過跌落第7，爭入下季歐霸形勢被動。熱刺箭頭哈利卡尼賽後繞場鼓掌致意疑似告別球迷，暫代領隊賴恩美臣否認，惟當事人稱「從沒說過永遠留隊，現身處十字路口」，又相信班主利維亦有意將他掛牌1億鎊（約11億港元）。
暫代領隊美臣否認稱正常
貝雲積早段開齋為熱刺打開紀錄，但隊友利古朗一次解圍「撻Q」擺烏龍，再被維拉的奧尼屈堅斯在39分鐘射入奠勝球，令場內1萬名熱刺球迷報以噓聲。哈利卡尼據報日前向熱刺高層表明離隊意向，賽後繞場揮手疑似向球迷道別，賴恩美臣說：「這是正常的，球隊今季最後一次主場比賽。」
曼聯或周薪330萬招攬
惟卡尼其後說：「我從不想掛靴後留憾，所以沒說過永遠留效熱刺。我會大膽表明，爭取達致基斯坦奴朗拿度（Ｃ朗）和美斯的水平，每季都有錦標落袋，入50至70球。」他也相信利維願將他掛牌1億鎊，事關他認為自己未來數年會降價。據報曼聯有意以外借至韋斯咸的連格作為籌碼，加轉會費及周薪30萬鎊（約330萬港元）收購卡尼。
「鎚仔幫」藉連格末段助攻米查利安東尼奧埋齋，作客以3：1反勝篤定降班的西布朗，賽後37戰得62分升上第6，下周煞科戰迎戰修咸頓不敗便可出戰席下季歐霸。