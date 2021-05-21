紅軍返前四歐聯在望 高普促煞科當決賽踢 李城恐「晚節不保」

前鋒羅拔圖法明奴、後衛尼達利菲臘斯及中場阿歷士張伯倫，昨晨先後在43、52和88分鐘建功，助利物浦以3球淨勝般尼，並趕過近4仗僅取4分的李斯特城，升上第4。紅軍季初盤踞榜首一段時間，卻因多名中堅接連受創，終自去年12月尾開始走下坡，至今年3月初共14仗只勝出3次，排名低見第8，但3月中復勇，至今錄得7勝2和，更趕過李斯特城，下季歐聯參賽權在望。

3軍爭最後兩席

高普說：「己隊已勝出對般尼的『4強』，而且保持清白身。現在歐聯席位雖仍未塵埃落定，但我們正在進步，此役有頂級水準表現，最重要是迅速恢復過來，然後下周日在晏菲路球場的1萬名球迷打氣下決戰水晶宮。」紅軍前鋒穆罕默德沙拿昨仗4射全不中目標，但續與熱刺鋒將哈利卡尼以22球領前射手榜。與紅軍爭逐歐聯入場券的車路士及李城，將分別在煞科日作客維拉和迎戰熱刺。

愛華頓屠狼 闖歐霸未絕望

另外，缺席昨仗的31歲般尼前鋒艾殊利班尼斯，早前與友人狂歡慶祝球隊護級成功後，涉醉駕被捕，下月需上庭受審，並勢遭會方處分。紅軍鄰會愛華頓昨藉李察利臣下半場初段一箭定江山，以1：0勝狼隊，取得近6次主場聯賽首捷，以59分排第8；第9位的阿仙奴則憑尼高拉斯比比梅開二度，以及加比爾馬天尼利建功，作客以3：1輕取水晶宮；「拖肥」數字上仍有機會出戰下季歐霸。

此外，曼城的24歲葡萄牙隊中堅魯賓戴亞斯，獲英格蘭足球記者協會（FWA）選為最佳球員。他今季由賓菲加加盟「藍月」，上陣47次入1球。

謝拉特碧咸入選英超名人堂

英超賽會昨晚則宣布，利物浦40歲名宿謝拉特成為第7個入選英超名人堂球員，他今季以領隊身分率領格拉斯哥流浪重奪蘇超冠軍，是唯一未嘗奪得英超冠軍而入選的前球員。這名英格蘭前國腳為紅軍上陣710次入186球，最高榮譽是贏得2004/05年球季歐聯冠軍。而現任國際邁亞密班主、曾領曼聯六奪英超冠軍的46歲「萬人迷」碧咸，成為名人堂最後一人。