林書豪放棄重返NBA 無悔逐夢 傳再戰CBA

目前屬自由身的林書豪昨於Instagram撰長文，宣告是時候夢醒，NBA生涯告一段落：「5月16日，是我給自己訂下獲召重返聯盟的死線。」他憶述2019年轉戰中國職業聯賽（CBA）後克服心理關口，但深信自己屬於NBA，去年決定返美轉戰發展聯盟，冀換來機會重返最高舞台。32歲的他雖領金州勇士附屬隊的聖克魯斯勇士，闖發展聯盟季後賽4強，但季中多次因背傷缺陣，年齡和傷患令NBA球隊卻步。

去年轉戰發展聯盟 助勇士闖4強

無緣落班感不解 籲亞裔勿放棄

林書豪稱，數個月來旁人陸續得到聘書，自己亦準備好把握機會證明實力，但「基於無法完全明白的原因」而落空，嘆「夢想愈大，風險愈高」。他稱無悔追夢，又鼓勵亞裔後輩毋須在意別人目光，機會來臨時勿猶豫。林書豪未交代去向，但中媒近日稱他已接觸數支CBA球隊，下季勢再來華，今夏亦會到中國參演綜藝節目。

塔圖轟50分 領綠軍躋身季後賽

湖人今撼勇士爭出線

此外，NBA衛冕之師洛杉磯湖人未能直入季後賽，今早10時於附加賽主場惡鬥金州勇士，爭奪西岸7號種子席位，負方將再鬥孟菲斯灰熊和聖安東尼奧馬刺的勝方，以趕上晉級尾班車。「紫金軍團」球星勒邦占士上仗扭傷腳踝，但主帥禾高稱他前日已全面復操，傷勢無礙。湖人常規賽防守數據冠絕聯盟，今仗將由「大帝」和「一眉」安東尼戴維斯領銜，力抗新科得分王史堤芬居里。

東岸昨先演兩場附加賽，波士頓塞爾特人憑塔圖轟入50分，主場以118：100擊敗華盛頓巫師，以7號種子晉級季後賽，首圈鬥布魯克林籃網。有「二少」韋斯特布克締雙雙仍落敗的巫師，明日與印第安那溜馬爭奪東岸最後一席席；溜馬昨有沙邦尼斯交出準三雙，以144 ：117大勝淘汰夏洛特黃蜂。