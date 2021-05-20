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2021年5月20日星期四
車仔捕狐勢前四衝線 為英足盃雪恥 歐聯對手曼城吞敗
普巴迪亞路揮巴勒斯坦國旗 籲關注以巴局勢
傑志留力決戰東方 派副選不敵飛馬 兩連敗後續居首
賓施馬梅拿獲重召 分途征歐國盃
拖連奴踢賓軍落意乙 細恩向兄致歉
哥國爆示威 阿根廷或獨力辦美洲盃
武磊提前返國足備戰世盃外 料今夏離愛斯賓奴
電視精選
林書豪放棄重返NBA 無悔逐夢 傳再戰CBA
IOC主席料八成運動員東奧前已打疫苗
費達拿養傷兩月復出 日內瓦紅土場吞敗
體壇快訊：FC橫濱日聯盃小組出局
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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車仔捕狐勢前四衝線 為英足盃雪恥 歐聯對手曼城吞敗
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