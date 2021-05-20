傑志留力決戰東方 派副選不敵飛馬 兩連敗後續居首

丹恩奴域避戰 王振鵬聯賽收咧

東方前晚不敵理文後，傑志維持同分兼較佳對賽成績優勢，昨正選相比上仗多達10個變動，包括續入選港隊但今季上陣不多的隊長黃洋及後衛唐建文，收起球星丹恩奴域等主力，門將王振鵬因手指脫骱聯賽收咧，只做座上客。飛馬開賽8分鐘，近期被主帥郭嘉諾點名批評表現的孫銘謙接應傳中撞射先開紀錄，傑志於下半場56分鐘由賓紀文近門扳平，但2分鐘後被入替不久的飛馬後衛劉學銘門前建奇功，他取得個人在飛馬首個入球，助球隊2：1挫傑志。

傑志總教練朱志光承認9天踢3仗，部分球員需要休息。被問到派副選是否令飛馬得益，他笑言球隊上仗也不敵理文，「很公平給了大家3分」。東、傑今輪皆敗同得34分，爭標形勢不變，傑志下周日決戰東方打和已可衛冕，東方則要全取3分才可後上封王。

飛馬返第3 掌亞協席位主導權

飛馬以28分重返第3，領先理文1分，兩隊煞科戰於旺角場對壘，爭季軍兼下季亞協盃席位，賽事改為下午5時半開賽，「傑東大戰」維持下午3時在香港大球場開戰。