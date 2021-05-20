車仔捕狐勢前四衝線 為英足盃雪恥 歐聯對手曼城吞敗

同樣力爭前四的「雙藍」合演周日足總盃決賽翻版，8000名球迷重返球場觀戰。華拿上半場兩度破網，但被判越位及犯手球在先。易邊後兩分鐘，魯迪格藉角球攻勢開紀錄，且今季開齋。佐真奴費路其後射入極刑，雖然李斯特城有伊恩拿祖扳回一城，但未能扭轉1：2敗局，面對利物浦的追趕，煞科戰或需力爭得失球差，才可決定歐聯席位誰屬。

紅軍續追趕 爭入歐聯鬥到煞科

車仔以1分壓過李斯特城升上第3，鐵定下季出戰歐洲賽，只要在煞科戰挫阿士東維拉，即鎖定英超季軍兼出線歐聯。主帥杜曹深明下仗重要性，贏波後未有大肆慶祝，敦促球員勿掉以輕心：「別多說，自由活動一天後，就投入備戰周日煞科戰。現在未到慶祝的時候，我會感到不舒服。」他補充上半場被換出的中場尼高路簡迪感到大腿不妥，但沒有真正受傷。門將艾度亞文迪末段失守，則令曼城的艾達臣摩拉斯篤定蟬聯英超金手套獎。而列斯聯作客以2：0挫修咸頓，鎖定前10名完成球季。

已提前封王的曼城有祖奧簡斯路開賽10分鐘被逐，終在下半場連失3球，以2：3反負白禮頓。早段攻入個人今季第17球的根度簡，更在下半場疑似傷出，主帥哥迪奧拿表示：「他覺得一次被對手踢中後，下半場跑動不自然，我不想冒險，所以抽起他。」曼城10日後將在歐聯決戰車路士，班主艾拿希恩表明，會為全數6000名購買門票的球迷，支付到葡萄牙波圖的旅費。

林柏特入選名人堂 「無比自豪」

另外，車路士前帥林柏特昨成為第5名入選英超名人堂的名宿，他稱：「已入選的堅尼、舒利亞和亨利，都是我剛踏入職業球壇的目標，能與他們獲同一殊榮，我感到無比自豪。」亨利的阿仙奴拍檔、荷蘭籍名宿柏金昨日同樣獲球迷選入名人堂。