半途出家戰冰壺 世界賽破天荒滿分殺局 銀行家賭前程闖冬奧

因為瑞士隊不乏世界級選手，Tiri的球隊4年前才首次贏得冬奧選拔賽，代表瑞士出戰翌年的韓國平昌冬奧，卻在分組賽表現失準出局，二壘Manuela Siegrist季後以健康理由退隊。Tiri要另找球員，恰巧多年勁敵Alina Patz的球隊也在當季解散了，一通5分鐘的電話，讓她找到一個雙贏的方法。

招攬勁敵加盟 各司其職收效

一般而言，擲出第7、8最後兩個壺的運動員，都兼任隊長策劃戰術，但Tiri及Patz原本在各自團隊都是守尾門。在新隊中，出壺較穩定的Patz繼續送最後一擊，但指揮的任務，仍由經驗較豐富、轉任三壘的Tiri負責。這種分工，為她們帶來各自過去未曾到達的新高，例如是Tiri首個世界冠軍，Patz的首個大滿貫冠軍，這甚至再勾起Tiri的野心：「如果我再參戰奧運，要給自己一個可以贏獎牌的機會，我不認為只付出五成努力就能達標。」年半前，40歲的Tiri毅然辭去銀行財務策劃師一職，開始全職運動員生涯，然後又遇上一年疫情空窗期。

租住公寓 拒半途而廢返職場

全球冰壺賽季最終在上月重開，但原本在瑞士沙夫豪森舉行的女子世界賽，要改在加拿大卡爾加里上演。失去主場優勢，出發前被問到近况時，Tiri再說：「我快42歲了，還與朋友租住公寓，這說明了很多。不過這一定會支持到明年（北京冬奧），因為現在就回到職場，是背棄了原來的自己。」

在加拿大的隔離泡泡中，Tiri隊達成衛冕夢，可惜她們在分組賽對丹麥隊的滿分殺局，因為當地電視台團隊爆發新冠病毒，體育迷只能看到世界冰壺協會最後一擲的影片，無法重溫整個創舉的過程。