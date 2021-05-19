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2021年5月19日星期三
卡尼求離隊掀爭奪戰 傳標價13.2億 熱刺稱專注迎維拉
73歲鶴臣季後離英超 水晶宮或斟林柏特
偕堅尼入選名人堂 簡東拿自誇與眾不同
孫楊禁藥案 5‧25閉門重審 判決日期未定 出戰東奧成疑
李皓晴何鈞傑無緣東奧個人賽
祖雲達斯意盃決戰阿特蘭大 C朗運走7座駕再傳離隊
徐宏傑絕殺 理文阻東方登頂
體壇快訊：河床25人確診申押後比賽
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半途出家戰冰壺 世界賽破天荒滿分殺局 銀行家賭前程闖冬奧
冰壺選手勤刷地 消除阻力添勝算
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【明報專訊】（請看附圖）
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