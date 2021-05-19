體壇快訊：河床25人確診申押後比賽

卻奧斯染疫無緣西甲煞科

西甲「二哥」皇家馬德里昨公布，德國隊中場卻奧斯周一確診新冠病毒，無緣周六最後一輪聯賽迎維拉利爾，將打擊「艦隊」挑戰榜首馬德里體育會爭標的機會；卻奧斯上仗已因屬密切接觸者而休戰。另據《馬卡報》報道，施丹或於本周決定離隊，傳由祖雲達斯前帥艾歷尼接任。

溜馬黃蜂附加賽打頭陣

NBA今展開季後附加賽，先由東岸第9的主隊印第安納溜馬，與第10的夏洛特黃蜂爭晉級，第7的波士頓塞爾特人緊接迎戰華盛頓巫師。西岸的洛杉磯湖人明早迎金州勇士，湖人「大帝」勒邦占士昨大讚對手「咖哩仔」史堤芬居里為心中常規賽最有價值球員（MVP）。

梁啟男劉鎧琪學界高球賽奪冠

中學校際高爾夫球賽周日於粉嶺落幕，智新書院代表梁啟男奪得男子甲組個人賽總桿及奪甲組隊際總桿冠軍；弘立書院的劉鎧琪於女甲個人賽總桿奪冠。漢基國際學校的Gloria Poon奪女甲個人淨桿及甲組隊際淨桿冠軍，南島中學的Michael Wong在男甲個人賽淨桿封王。