徐宏傑絕殺 理文阻東方登頂

傑志今鬥飛馬圖返勝軌

東方有煞科日決戰傑志後顧，昨晚正選作多個輪換，但開賽11分鐘即被剛重返港足名單的28歲中場顏樂楓破網，為理文領先1：0。理文有徐宏傑曾護空門解圍，但完半場前走甩東方首席射手辛祖，後者接應傳中勁射中柱，未能扳平比數。

換邊後東方換入林恩許及費蘭度加強攻力，至70分鐘換走辛祖，避免已領4面黃牌的他煞科日決戰傑志時停賽。東方在84分鐘憑費蘭度扳平，不過理文在4分鐘後藉後衛徐宏傑頭槌扳平，攻入職業生涯首個港超入球，終險勝2：1，今季首次擊敗東方。

東方維持34分，續因對賽成績不及傑志居次。理文16戰27分升上第3，多踢一場領先飛馬2分。傑志今午3時在旺角場迎天水圍飛馬，「藍鳥」上仗不敵理文，被東方追至同分。傑志前鋒加維蘭稱，敗仗提醒隊友要打醒十二分精神。飛馬主帥郭嘉諾強調不會鬆懈，但會適當輪換。

另外，港足前日公布世盃外圍賽決選名單，但足總facebook專頁管理員錯用足總官方帳號回覆球迷，稱落選的標準流浪中場陳肇鈞此前的國際賽表現屬「災難級」。該管理員昨以足總帳號發文承認過失，已立即向當事人道歉。