孫楊禁藥案 5‧25閉門重審 判決日期未定 出戰東奧成疑

孫楊案早前落實下周二再聆訊，由重組的仲裁小組審理。有別於首次聽證會公開進行，今次控辯雙方沒此要求，故改為閉門，孫楊、國際泳聯及世界反禁藥組織三方以視像形式出席。法庭表明不設直播及採訪，將直接公布重審結果，但沒提及會否於7月東奧揭幕前公布。

29歲的孫楊涉於2019年初拒絕一次賽外突擊藥檢，更被指打破藥檢瓶，去年初被罰停賽8年，其後因仲裁主席被指曾涉及仇中言論，孫楊上訴得直獲判重審。孫楊停賽後維持訓練，上月缺席東奧選拔賽，但憑2019年世界賽金牌，理論上已獲參賽資格。若他在東奧前獲判重審勝訴，勢將征戰東京。

俄新星寫50背世界紀錄

此外，俄羅斯隊20歲男將哥力尼哥夫昨出戰歐洲賽，於50米背泳準決賽游出23.93秒，把自己保持的世界紀錄推前0.07秒，這名2018年青奧6金猛將於東奧背泳及自由泳多線出擊。他前晚領軍出戰男子4x100米自由泳接力，以3分10.41秒的歐洲紀錄封王；塞爾維亞隊及瑞士隊亦在決賽創全國紀錄，東奧排名趕過中國隊，粉碎中國隊連續5屆出線此項的希望。