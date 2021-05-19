73歲鶴臣季後離英超 水晶宮或斟林柏特

未定去向 冀陪伴家人

鶴臣透過水晶宮發聲明，表示季後結束英超執教生涯：「經過45年的教練生涯，我認為是時候離開競爭激烈的頂級聯賽，未來兩仗將是我最後為水晶宮帶隊的比賽，希望爭取更多時間陪伴太太及家人。」鶴臣於2019年打破紐卡素前帥卜比笠臣的紀錄，成為英超最年長領隊，下周日煞科戰對利物浦一仗，將刷新紀錄為73歲又282日。鶴臣離開後，65歲的列斯聯領隊比爾沙，將接過現役最年長英超教練這個名銜。

鶴臣球員時代出身水晶宮青訓，但未曾為一隊上陣，45年教練生涯始於瑞典超球會咸史達斯，之後也執掌過國際米蘭、馬模、英格蘭隊等19支球會或國家隊。以體力化穩守突擊戰術為主的他，於2017年接手水晶宮，執教球會160場錄得54勝36和70負。水晶宮明晨對手阿仙奴公布，後衛大衛雷斯季後離隊。

英國《衛報》記者Fabrizio Romano表示，水晶宮早已籌備鶴臣離隊一事，林柏特與史雲斯領隊史堤夫古柏均是下任主帥熱門。史雲斯昨於英冠升班附加賽4強首回合作客以1：0小勝班士利，般尼茅夫在另一場4強首回合以同樣比數小勝賓福特。