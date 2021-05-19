卡尼求離隊掀爭奪戰 傳標價13.2億 熱刺稱專注迎維拉

英國《天空體育》昨報道，卡尼向熱刺表明冀季後離隊，有指曼城、曼聯及車路士已聯絡其經理人。報道稱，卡尼盼留在英超發展，希望下月出戰歐洲國家盃前解決前程問題，並稱他去夏已想離隊，熱刺以摩連奴上任說服他多留一年，球隊去年底一度在聯賽榜領前，但其後排名下跌，摩帥終被炒，繼而6日後在英格蘭聯賽盃飲恨，加上如今跌至英超第6，勢連續兩季缺席歐聯，《天空體育》記者形容是「令卡尼沮喪的賽季」。

屬意續戰英超 曼市雙雄車路士追獵

英國廣播公司稱卡尼仍未正式提出申請，因為他認為與熱刺有君子協定，一旦要求轉會，對方不會阻撓。不過，卡尼仍有3年合約在身，據報熱刺標價將高於1.2億英鎊，只能吸引大球會爭奪。英國《泰晤士報》稱卡尼屬意續戰英超，轉投巴黎聖日耳門、皇家馬德里等歐陸豪門的成數較低。曼聯早前和老將卡雲尼續約，原打算今夏不再購入前鋒，但據報對卡尼重燃興趣。曼城有阿古路離隊在即，如今把卡尼列入替補人選名單。同樣有意招手的車路士，另傳對盧卡古和艾寧夏蘭特有興趣。

10萬人聯署促改革足球 國會料提案

熱刺昨晚罕有就轉會傳聞發聲明：「我們不會評論，球會專注以最佳表現完季。」他們明晨開放主場看台，今年首有球迷打氣迎戰阿士東維拉，下周日煞科戰則需作客力爭歐聯資格的李斯特城。暫代領隊賴恩美臣昨稱卡尼將繼續正選：「他仍百份百投入備戰，對是役相當期待。」

另外，修咸頓公布32歲借將翼鋒禾確特季尾與愛華頓完約後，將以自由身加盟，簽約兩年。而由23名英超舊將及記者發起的足球改革聯署，已達10萬人門檻，英國國會或將設立獨立監管機構，審視班主等列入議程。

（英超消息）