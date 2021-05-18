拓荒者奪金 搶贏最後「直通車」 湖人附加賽鬥勇士爭出線

湖人兩大球星「一眉」安東尼戴維斯及「大帝」勒邦占士，今季先後因傷長時間缺陣，亦令球隊成績持續下滑，雖然二人近期復出，但亦為時已晚，在常規賽最終戰之前，仍僅列西岸第7，昨早球隊雖在占士攻下全場最高25分下，作客輕取有多名主力避戰的塘鵝，但由於排第6的拓荒者同日以132：116大勝金塊，兩軍連同第5的獨行俠同以42勝30負完成常規賽，但獨行俠及拓荒者以較佳對賽成績出線，湖人則需要轉戰附加賽。

占士近日再復出，對於早前曾一度因傷患未癒再休戰，他稱自己已康復，外界毋須擔心，並表示：「種子高低對爭冠來說不是問題，最重要是做好本分，打出應有水平。」

居里膺得分王締里程碑

至於勇士昨有33歲的「咖喱仔」史堤芬居里攻下全場最高46分，全季場均取32分，落實成為今季得分王，更是名宿「波神」米高佐敦之後，聯盟史上第二年長的得分王。而球隊最終在主場以113：101力克孟菲斯灰熊，以1場勝差力壓對方取下西岸第8位，將與湖人爭奪7號種子（見右表）。雙方即使在附加賽落敗，仍可以負方身分，與孟菲斯灰熊及聖安東尼奧馬刺的勝方，爭逐8號種子。

巫師壓黃蜂升第8 惡鬥綠軍

東岸方面，華盛頓巫師有球星比爾傷癒復出攻下25分，以及「韋少」韋斯特布克再取「三雙」，刷新聯盟紀錄，並成為今季助攻王，率軍在主場以115：110擊敗夏洛特黃蜂，反壓對方升上東岸第8，將與「綠軍」波士頓塞爾特人爭奪季後賽席位。