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2021年5月18日星期二
車路士再攻城冀復仇 足總盃失冠鬥志不減 蒙特獲杜曹寄予厚望
艾利臣出關頭槌絕殺 紅軍撕布續追前四
港足點兵征下月世盃外 25人大軍悉數港超兵
馬體會驚險保榜首 領先皇馬兩分 阿蘇絕殺破入球荒
PSG里爾煞科日分途爭霸
足壇快遞：AC失分 歐聯席位不穩
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拿度挫佐高域十奪羅馬賽
日兩民調反對辦東奧者居多
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【明報專訊】（請看附圖）
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