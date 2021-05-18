馬體會驚險保榜首 領先皇馬兩分 阿蘇絕殺破入球荒

馬德里雙雄煞科分高下

奧沙辛拿前鋒安迪布迪美亞於75分鐘先拔頭籌，馬體會後衛雷蘭洛迪在82分鐘扳平，隊友蘇亞雷斯則在88分鐘取得3月21日以來首個入球，協助球隊最終險勝2：1。皇馬則藉守將拿祖費南迪斯在68分鐘開齋，以1：0挫末段少踢一人的畢爾包。

由於馬體會今季對皇馬的對賽成績較差，若皇馬周六最後一輪主場挫維拉利爾，而馬體會又只能打和華拉度列的話，兩軍同得84分下，皇馬便可藉較佳對賽而蟬聯冠軍，故此，馬體會煞科戰勢需全取3分才可封王。

巴塞反負爭標夢碎

至於巴塞隆拿昨雖有前鋒美斯於28分鐘先開紀錄，但10分鐘後被切爾達鋒將辛迪文拿建功追和。巴塞中堅基文迪朗格勒其後在83分鐘「兩黃一紅」，而辛迪文拿更在89分鐘絕殺得手反勝2：1，令巴塞今季第3次主場輸波。

此外，包尾的伊巴作客以1：4慘負華倫西亞後，成為首支降班球隊。至於日本新星久保建英昨後備上陣建奇功，助基達菲在主場以2：1險勝利雲特，提早一輪護級成功。