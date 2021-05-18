港足點兵征下月世盃外 25人大軍悉數港超兵

港足自2019年12月中東亞盃決賽周後，至今已1年零5個月未有比賽。港足主教練麥柏倫今次徵召的25人決選名單中，來自5隊港超，有15人是東亞盃成員，東方佔最多有9人入選，包括首召入籍兵迪高、費蘭度及基頓；傑志有7人，但39歲左閘丹尼及因傷需缺陣一段時間的門將王振鵬均落選。理文佔6人，包括多年後重返港隊的中場顏樂楓及首做大港腳的余煒廉。餘下3人為冠忠南區前鋒夏志明、天水圍飛馬小將孫銘謙及重返港隊的門將梁興傑。

麥柏倫確認，受所需隔離期因素，遺憾未能徵召陳俊樂、梁諾恆、羅素及李毅凱這4名在中國聯賽落班的港將，但稱同時可藉此讓其他球員獲機會代表港足參加國際賽。港足下周二至六於將軍澳足球訓練中心集訓，29日晚上登機往巴林，將於香港時間下月3日至16日出戰餘下3場世盃外。

入籍兵迪高費蘭度首入選

東方惡鬥理文皆勇爭連勝

東方今晚8時港超在旺角大球場大戰理文，為雙方4日內第二仗。東方近况五連勝已追至與榜首傑志同分，只要餘下兩仗全勝將反壓後上封王；理文上仗打破傑志不敗身後氣勢如虹，僅差第3的飛馬1分，主教練陳曉明及中場顏樂楓均表明，未來兩仗都會全力爭勝，爭逐下季亞協盃席位。