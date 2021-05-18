車路士再攻城冀復仇 足總盃失冠鬥志不減 蒙特獲杜曹寄予厚望

車路士vs.李斯特城 now611/621台 明晨03：15直播

李斯特城中場泰利文斯日前離門30碼射入世界波，令杜曹失落在英格蘭球壇首個冠軍，但這名德籍教頭表示：「我的球員不應受懷疑。車路士是由一群領袖組成，他們擁有堅毅的個性，在英超協助球隊由第10位爬升至現在的第4，而且晉身足總盃和歐聯決賽。即使面對挑戰，被其他聯賽球隊力追，我們亦能掌控一切。」車路士現落後「三哥」李斯特城兩分，被排第5的利物浦追至落後1分，甚至隨後的熱刺和韋斯咸，在數字上仍有機會躋身前四。

麥迪臣勢擔正伙華迪攻堅

杜曹對美臣蒙特期望甚殷：「他是具威脅的人物，是每仗的鎖匙人，未來兩場英超和歐聯決賽都不會改變。」然而，杜曹認為隊友不應太依賴蒙特，事關時常擔正的他會有疲態，其中以上周中敗走阿仙奴時尤其明顯。料杜曹在明晨之戰可能以翼鋒基斯甸普列錫及夏維斯，代替迪姆華拿和薛耶治攻堅；中場高華錫則可能取代佐真奴費路；左翼衛芝維爾則換上馬高斯阿朗素再次倒戈；中堅安達斯基斯坦臣則代葛特蘇馬，而門將位置會由艾度亞文迪重回正選把關，取替近兩仗均失守的阿列沙巴拿加。

李斯特城的正選陣容相信也有變動，上仗傷出的中堅莊尼伊雲斯已無緣上陣，而該仗後備上陣的進攻中場占士麥迪臣應會擔正，此子一度在去年12月至今年2月間交出不少入球和助攻，卻因傷加上狀態不足，各項賽事已連續8仗無特別貢獻，但與前鋒占美華迪相當有默契。此外，李城近期不時被豪門球會挖角，所以為免剩下兩年合約的泰利文斯又被撬走，會方已開始積極與這名比利時國腳商談新約。

巴塞女足4蛋煞車首奪歐聯

另外，巴塞隆拿女足昨晨於女足歐聯決賽，以4：0大勝車路士女足，歷來首次封后，賽後巴塞男足後衛碧基及現效力神戶勝利船的昔日名將恩尼斯達，均在社交網道賀。而昨現場觀戰的車路士班主艾巴莫域，賽後亦特意到更衣室外安慰及表揚一眾女將。