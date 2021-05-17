李城破天荒奪足總盃 錦標獻已故班主 盼英超再拆「車」

兩軍上半場攻門零中框，若車路士箭頭迪姆華拿把握好一點，應可領前。63分鐘，車路士右閘列斯占士傳球省中李斯特城前鋒艾約斯佩雷斯手部，皮球落在隊友勞基湯馬士腳下，後者橫傳泰利文斯射入長程炮。倒戈的芝維爾及美臣蒙特先後頭頂腳踢致命攻門，但都被李城門將卡斯柏舒米高撲出。88分鐘，李城中堅韋斯摩根擺烏龍，但VAR指事前芝維爾入楔一刻越位在先，入球無效，車路士連續兩屆決賽飲恨，「雙冠王」夢碎，第5次晉身決賽的「狐狸」則自1884年創會以來首捧此項錦標。

泰利文斯遠程炮奠勝

舒米高將錦標獻給3年前墜機身故的維猜：「在我們的戰衣裏面，有一張維猜的照片，他總和我們在一起。」北愛爾蘭名帥羅渣士成為繼費格遜之後，另一個曾奪英足盃及蘇格蘭足總盃的領隊，他說：「球隊表現較佳的，用球較具威脅。車路士雖在歐聯坐亞望冠，但我們值得封王。」羅渣士又提及泰利文斯「像射入一個老式的足總盃入球」，這名比利時國腳中場卻說：「多謝你VAR！多麼神奇的技術。多麼美好的一刻，我真的很開心。」他歸功舒米高兩度力挽狂瀾，令李城得以向冠軍繼續進發。

杜曹不滿VAR判決 認欠運

杜曹領軍車路士後，各項賽事首次兩連敗，他對VAR的判決感失望但不憤怒：「我們欠運，勝利總需幸運之神眷顧。可是，我不明白對方曾犯手球為何沒被判罰，這天不屬於我們。」這支英超「四哥」仍需為前四努力，明日與排第3的客軍李城狹路相逢，緊接下周日聯賽煞科戰作客阿士東維拉，最後是5月29日歐聯決戰曼城，杜曹說：「我們還有3場決戰，要力圖反撲。」