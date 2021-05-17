高比躋身名人堂 遺孀代領殊榮 首公開讚亡夫 爆對方憂球迷留憾負傷上陣

鄧肯登堂感激恩師普波域治

賓華萊士皮雅斯保殊韋伯新屆候選

高比去年1月因直升機空難離世，昨由遺孀雲妮莎領獎，並與高比的引薦人「波神」米高佐敦上台。她表示：「我以往避免公開稱讚你（高比），因你已獲得足夠多的尊崇。你雖然已不在，但仍然在取勝（獲獎）！」她又透露對方離世前一周談及名人堂，可惜未能與同於空難喪生的次女詹納親身領獎。她又透露高比經常負傷出戰，只因知道球迷可能一生只有一次機會在球場看到他，不想令他們留憾。

聖安東尼奧馬刺傳奇球星鄧肯（TD），則在台上感激教頭普波域治：「當年成為選秀狀元前，你遠赴我居住的美屬處女島，和我的親友會面，我當時還以為那是很平常的事，但原來並非如此。你教會我人生不只有籃球，還要關心世事。你是我最見過最好的人，感謝你。」

曾效力明尼蘇達木狼及波士頓塞爾特人等隊的名宿加納特（KG），則稱能與高比及鄧肯同屆感榮幸。今屆入選的還有曾帶領侯斯頓火箭兩奪總冠軍的名帥湯贊奴域，以及WNBA名將Tamika Catchings等。2021年度名人堂候選名單昨出爐，NBA名宿賓華萊士、皮雅斯、保殊及韋伯榜上有名。

占士復出率湖人四連勝

常規賽煞科與拓荒者分途爭前六

另外，湖人昨有勒邦占士復出取24分，加上「一眉」安東尼戴維斯貢獻28分及10個籃板的「雙雙」，領軍作客以122：115挫印第安納溜馬，四連勝後續排西岸第7，今早在常規賽煞科日若擊敗新奧爾良塘鵝，而第6的波特蘭拓荒者不敵丹佛金塊，「紫金軍團」仍有望直入季後賽。