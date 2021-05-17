李慧詩場地盃添銀收官 凱林賽負日車手 「輸好過贏」為東奧檢討

已奪爭先賽金牌的李慧詩昨轉戰凱林賽首圈，與日本隊車手小林優香各以首名晉級決賽。李慧詩決賽力抗4名東瀛車手夾擊，小林於最後直路爆發趕過李慧詩，以逾一個車位優勢首名衝線，一報上周五爭先賽飲恨之仇。另一東奧港將李海恩首圈失利跌入名次賽，總成績排第10。男將羅子駿和杜棹熙同闖爭先賽16強，杜棹熙未能再晉一級，羅子駿則藉對手違規躋身8強，其後於3場2勝制連敗出局。

疫下心態平穩 未憂東奧前景

李慧詩戰畢所有項目後，偕總教練沈金康於賽道通過對講機遠距離受訪。相隔14個月再戰國際賽，她承認賽前頗緊張，但慶幸能發揮戰術，對於未能成為雙金后，她稱：「輸好過贏，可總結不足，日本隊使用特別戰術，我在東奧可有所防範。」她表示未來兩個月進入「奧運模式」，模仿東奧連續5日作賽安排訓練，全力迎戰個人最後一屆奧運。日本反對東奧民情日漸高漲，她稱不會過分擔憂：「若在此特別情况仍能參加奧運已是奇蹟，我甚至不想成績，拿出最好狀態已很感恩。我很珍惜每次比賽，明白並非人人有這機會，企得喺度，就盡力踩好每一場。」

港單車隊兵分兩路備東奧

被問及港府購入東奧轉播權，交由本地5家電視台轉播一事，李慧詩聞言感驚訝，隨即解釋為專注備戰沒留意新聞，但認為是給香港觀眾的一大驚喜。總教練沈金康表示，國家盃有助李慧詩重拾比賽狀態，亦會針對李海恩的表現編排訓練。他稱港隊東奧前兵分兩路，中長距離及短途場地車手留港備戰，公路賽隊員則留守內地，直至東奧前回港再一同出發；女子麥迪遜賽及男子個人公路賽人選將於下月落實。