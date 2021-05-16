傑志吞今季首敗 東方追至同分 爭標現暗湧

理文續爭入下季亞協

傑志在旺角大球場面對穩守突擊的理文，有1452人入場觀戰，但「藍鳥」連番攻門未能打破僵局，39歲球星丹恩奴域尾段在禁區內被踢跌，但球證未有示意，之後他頭槌破網又被判越位詐糊，結果反被理文於補時5分鐘搶得皮球後快速反擊，憑後備入替的翼鋒基華尼頓絕殺小勝1：0，是丹恩奴域加盟近3個月以來首敗。另邊廂，東方昨憑中場林恩許梅開二度兼交出助攻，在小西灣運動場於烈日下以4：0大勝飛馬。

傑志賽後15戰34分，被東方追至同分，以較佳對賽戰果續居首。理文以24分續排第4，僅落後飛馬1分。傑志總教練朱志光稱，和局與落敗賽果，對積分榜形勢影響不大。理文主帥陳曉明及中場顏樂楓均稱，不會甘於只取得這場勝仗，餘下兩仗都要取勝，爭取較高排名取回下季亞協盃席位。理文緊接在後晚對東方，傑志周三對飛馬。

港超「護級組」今午在小西灣運動場上演雙料娛樂，冠忠南區頭場於下午3時對愉園，晉峰下午5時半對標準流浪，4隊最多也只相差3分。