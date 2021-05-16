李慧詩今演東奧前哨戰 凱林賽再鬥小林優香 楊礎搖計時賽「梗頸四」

場地單車國家盃香港站 myTVSuper905台 早上10：00直播

李慧詩前日稱霸爭先賽後休戰一天，今偕東奧戰友李海恩爭逐凱林賽。作為2012年奧運銅牌得主兼世界冠軍，李慧詩實力毋庸置疑，但老對手小林優香誓當攔路虎，求報前日爭先賽屆居亞軍之仇。這名東瀛好手稱：「我相當敬重李慧詩，但在賽場定必全力以赴。」日本疫情嚴峻，小林認為有香港站國家盃此範例，相信東奧能以相同隔離模式上演。

港隊昨遣李海恩與楊礎搖出戰500米計時賽，20歲的楊礎搖以第3名晉級，決賽踩出35.827秒突破個人最佳，但以0.334秒之差與獎牌擦身而過，完成一連3日的國家盃任務：「差少少難免有遺憾，但是很好的經驗，知道起動方面未夠好。」她又表示，將把握隊友出戰東奧期間改善起動技術，9月隨李慧詩衝擊全運頒獎台的目標不變。李海恩在此非東奧項目，以36.149秒在5人中敬陪末席，她承認表現不似預期，但體能不成問題，冀今日殺入凱林賽決賽。

男將杜棹熙凱林賽位列第10

男將杜棹熙藉復活賽躋身凱林賽次圈，挑戰應屆世界賽亞軍脇本雄太等強手，但未能闖進決賽，於名次賽爭得第10名。隊友羅子駿在首圈炒車無礙，但「復活」失敗，並因首圈最後200米踩進衝刺線道，罰款200瑞士法郎（約1700港元）。

亞運冠軍橋本英也今戰全能賽

強陣來港的日本隊續有多名主力為東奧練兵，女將梶原悠未挾全能賽世界冠軍頭銜大熱封后；另一東奧代表橋本英也伙今村駿介出戰男子麥迪遜賽，遭德國隊及奧地利隊後來居上摘銅。曾兩度稱霸亞運全能賽的橋本今回歸此強項，他和梶原同樣在東奧雙線作戰，爭逐全能賽及麥迪遜賽。