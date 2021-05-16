巴塞迎爭標生死戰 傳清洗14將 謀換血振聲威

巴塞隆拿vs.切爾達 now633台 明晨00：30直播

巴塞暫列第3位，落後榜首馬德里體育會4分，且對賽成績較差，同時落後次席的皇家馬德里2分，明晨迎戰有辛迪文拿攻堅的切爾達。若落敗肯定爭標無望，難怪球隊已展望下季。巴塞喉舌之一的《世界體育報》，聲稱球隊下季或多達14人離隊，以減輕人工開支。名單包括未受重用的菲臘比古天奴、比真歷等，令人意外的是通天老倌沙治羅拔圖亦在列。第15季效力巴塞的羅拔圖上周中拉傷大腿，傳已收咧，在網上表示未放棄再為巴塞上陣：「我現在正經歷困難時期，但相信傷癒後可以享受球賽，好事接踵而來。」

轉會量入為出 4將或免費加盟

由於巴塞莫財，現時較具體的4個轉會傳聞，如曼城雙子艾利加西亞、阿古路及利物浦中場韋拿杜姆，都會是免費轉會，阿古路加盟或有助說服隊長美斯季後續約。里昂翼鋒迪比盛傳下季來投，協議據報有朗奴高文留隊這個附帶條款。惟西媒稱這名荷蘭籍教練上周四與拿樸達會面近3小時，但未獲告知去留。巴塞明晨迎戰切爾達，小將奧斯卡文古沙返回B隊力爭西乙B升班，意味另一中堅阿拿奧祖足踝傷無大礙，有望復出。

馬體會或最快今輪捧盃

榜首的馬體會上輪險勝皇家蘇斯達，奪標呼聲最高，事關他們最後兩仗只需對奧沙辛拿及華拉度列，全勝即可自2013/14球季後重奪冠軍，再次打破皇、巴的西甲壟斷。如果他們明晨擊敗奧沙辛拿，而皇馬作客畢爾包失分，萬達大都會球場更會即場舉行頒獎禮。惟蘇亞雷斯近5場未有入球，翼鋒安祖哥利亞、恩歷克卡拉斯高等或需肩負入球重任。

落後兩分的皇馬最後兩場相對難應付，特別是在歐洲超級聯賽風波下，皇、巴兩軍有可能被禁賽歐聯，歐洲賽資格由其他球隊按聯賽排名補上。現排第9的畢爾包，以至煞科戰到訪班拿貝的「七哥」維拉利爾，戰意絕不成疑。「艦隊」昨更有卻奧斯被列為新冠病毒密切接觸者，在家隔離未能作客。