李慧詩主場無敵稱霸爭先賽 預演東奧隔離應戰 明挾港首金衝凱林賽

周三度過34歲生日的李慧詩前天戰畢團體爭先賽，昨早重返香港單車館為個人榮譽而戰。她在女子爭先賽200米計時賽做出10.664秒，雖明顯較自己保持的10.571秒亞洲紀錄慢，但仍輕鬆以首名直入8強。8強以後的淘汰賽採3場2勝制，李慧詩先擊退危地馬拉隊車手，再以直落兩場淘汰日本隊的梅川風子。決賽遇上日本隊主力小林優香，李慧詩面對這名亞洲賽老對手從後出發，尾段發力在最後直路趕過對手，在3場2勝制下先拔頭籌。她在次回合一直緊貼小林優香，最後半圈展示爆發力，以逾一個車位拋離對手衝線，挾兩連勝姿態摘下金牌。

決賽力克東奧對手小林優香

賽事閉門舉行，但觀眾席有少量嘉賓，特首林鄭月娥晚上亦到場。李慧詩奪得港隊今站首金後，微笑揮手答謝主場車迷。相隔14個月再踏國際賽頒獎台，總教練沈金康認為徒弟保持應有狀態，李慧詩亦稱：「雖然日本隊近年發展迅速，但一直有信心衝擊三甲，今仗亦反映狀態與去年比賽相差不遠。」港隊視今站為東奧備戰關鍵，由休息到熱身都採用奧運方式，李慧詩稱：「去年在香港體育學院隔離3個月，已適應類似模式，乘升降機亦要等消毒，雖然花了較多時間，但總括來說影響不大。」她將休息一天，明天於煞科日轉戰凱林賽（又稱競輪賽），續為7月展開的東京奧運寓戰於操。

楊礎搖李海恩500米計時賽爭牌

前天與李慧詩合作出戰團體爭先賽的小將楊礎搖，昨晚客串捕捉賽尾段未能緊追7名車手，最終包尾衝線，今日回歸主項短途賽衝擊女子500米計時賽。昨早在爭先賽首圈止步的李海恩，同樣會在500米計時賽爭牌。她承認為個人爭先賽表現失望，狀態與預期有一段距離，但相信教練團安排。她今日亦會出戰計時賽，但未抱太大期望：「500米計時賽非我主項，反而是藉比賽綵排東奧，熟習大賽運作及熱身，才是最大目標。」