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2021年5月15日星期六
車仔鬥狐爭雙冠頭炮 杜曹誓取足總盃壯行色 羅渣士冀破宿命
法明奴破入球荒 利物浦反勝曼聯續追歐聯席位
東奧醫療負荷成難題 海外人員擬減半 45區棄接待外隊集訓
夏蘭特辛祖齊起孖 多蒙特德國盃封王
皇馬大勝格蘭納達返次席
拓荒者遭太陽絕殺 前六未穩
體壇快訊：港隊添4張殘奧入場券
SAT周六體育直播
李慧詩主場無敵稱霸爭先賽 預演東奧隔離應戰 明挾港首金衝凱林賽
獲女車神指點 杜棹熙盼未來入奧
傑東分途出擊 同演藍黃大戰續爭標
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【明報專訊】（請看附圖）
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