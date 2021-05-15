法明奴破入球荒 利物浦反勝曼聯續追歐聯席位

雙紅會原定12日前舉行，但因為數百曼聯球迷當日示威時一度闖入球場，令比賽延至昨晨舉行。有主隊球迷「捲土重來」，攔下一部紅軍隊巴並刺穿車胎。惟職球員乘坐另一部黑色無標記巴士，抵達奧脫福備戰。曼市警方稱最少兩人被捕。

利物浦昨仗則沒「泊大巴」，他們雖被般奴費南迪斯射門改變方向入網而先落後。不過，曼聯在隊長哈利馬古尼今季首次因傷缺陣下，兩度死球失守，費特洛迪古斯亦兩度誤傳致失球。加上穆罕默德沙拿埋齋，射手榜以21球追平哈利卡尼，助利物浦以4：2擊敗一度由拉舒福特追近的曼聯。紅軍賽後仍落後第4的車路士4分，但踢少1場，季尾賽程亦較易，仍有望爭前四取下屆歐聯資格。至於曼聯本季第6次主場敗陣，是2013/14年球季以來最差。

謝拉特膺蘇超年度最佳領隊

排第8的愛華頓作客被阿士東維拉0：0悶和，爭歐戰資格陷被動，多兩分排第6的韋斯咸則明晨作客白禮頓。由曼聯外借的「鎚仔幫」翼鋒連格首奪單月最佳球員獎，據報受德甲多蒙特青睞，勢成交易查頓辛祖的籌碼。另外，利物浦名宿謝拉特今季領格拉斯哥流浪在蘇超不敗封王，大熱當選最佳領隊。