車仔鬥狐爭雙冠頭炮 杜曹誓取足總盃壯行色 羅渣士冀破宿命

車路士vs.李斯特城 無綫85台 明晨00：15直播

李城曾4闖決賽全吞敗

英超冠軍曼城及次席曼聯已奪下季歐聯參賽資格，餘下兩個席位，暫以同餘兩輪比賽的李斯特城及車路士形勢較佳，惟不能排除緊隨其後的利物浦與韋斯咸有力迎頭趕上。故此，有報道指這對足總盃決賽雙雄均有後顧之憂，羅渣士否認：「我們擁有首奪足總盃的機會。只要踢出水準，摘冠的機會是很大的。」他在2008年在英球壇展開執教生涯，在帶領屈福特、雷丁、史雲斯和利物浦後，2016至19年間擔任蘇超班霸些路迪領隊，2019年領軍李城，卻始終在英球壇與冠軍緣慳一面。

李城曾於1949、61、63和69年闖決賽，但全都功虧一簣。羅渣士說：「若能領軍贏得已期待52年的足總盃冠軍，便是我的真正榮耀。這是一場可令你創造令人難以置信的遺產。你可從這比賽寫下自己的故事。」羅帥又盼以冠軍告慰3年前因空難離世的泰國籍前班主維猜。

此外，因傷避戰兩場的中堅莊尼伊雲斯勢復出，而射手占美華迪料續伙伊恩拿祖，攻克有防守中場尼高路簡迪倒戈領銜的車路士防線。

傳杜曹今夏獲16億增兵

至於杜曹執教車路士不足4個月一帆風順，並將在5月29日在波圖舉行的歐聯決戰曼城，而明晨之戰倘勝出，勢可為「雙冠」壯行色。英媒報道，這名德籍名帥已獲會方高層信任，將續約兩年，年薪由700萬鎊加至900萬鎊，且今夏會有1.5億鎊（約16.4億港元）資金招兵，獵物包括炙手可熱的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特或國際米蘭鋒將盧卡古。杜曹表示，上仗英超不敵阿仙奴的門將阿列沙巴拿加應會續把關，但據報翼鋒基斯甸普列錫則上陣成疑。

另據報季尾離開曼城的阿古路同意與巴塞隆拿簽約兩年，與好友美斯並肩作戰，而曾代表法國青年軍出賽的曼城守將拿樸迪，昨獲國際足協首肯，允許轉籍為西班牙隊出賽。此外，葡萄牙政府宣布，前往波圖觀戰歐聯決賽的英國球迷，需一日內來回兩地，活動範圍僅限於機場和球場，禁止觀光。