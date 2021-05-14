紐約人相隔8年再闖季後賽

「綠軍」塞爾特人近日在兩鬥熱火的關鍵戰告負後，昨再作客以94：102不敵騎士，吞下四連敗，落實須透過附加賽爭入季後賽，而鷹隊、熱火及紐約人則藉綠軍吞敗，齊齊篤定以前六出線，其中紐約人更是自2012/13年球季以來再闖季後賽。

拓荒者挫爵士 湖人難爭前六

西岸方面，暫列第7的洛杉磯湖人雖在勒邦占士及安東尼戴維斯同缺陣下，主場以124：122擊敗侯斯頓火箭，但由於第6的波特蘭拓荒者同日作客擊退猶他爵士，在僅餘兩場常規賽下，衛冕的「紫金軍團」勢要透過附加賽爭入季後賽。而新奧爾良塘鵝則作客以107：125不敵達拉斯獨行俠，兩連敗後，落實緣盡季後賽。

另外，目前仍屬自由身的美籍華裔名將林書豪，早前獲母校哈佛大學邀請，於月底為畢業禮致辭，成為該校史上第2位運動員舊生獲此殊榮，他昨回應時表示：「新一代主人翁正踏入一個前所未見的世界時局，同時他們擁有無比潛力塑造更公義善良的社會，我很興奮與他們一同慶祝畢業時刻，並分享我過去在哈佛所學。」