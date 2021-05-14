李慧詩國家盃爭先賽衝牌 相隔14月再戰國際賽 港首辦隔離泡泡戰

記者：黃頴恩

國家盃一連4日假將軍澳單車館閉門上演，港府特准西班牙、美國、日本等17個國家及地區海外選手，以隔離泡泡形式來港作賽。港隊共遣3女2男出戰9個項目，星將李慧詩昨伙李海恩及楊礎搖打頭陣參與女團爭先賽，雖僅得港隊報名，沒對手下不設獎項，但港將寓賽於操，合力踩出50.029秒。李慧詩今日轉戰強項個人爭先賽，與東瀛好手小林優香、美國隊的瑪確茲等爭逐獎牌，今夏一同出戰東奧的李海恩亦參戰。

偕港隊戰友寓賽於操備東奧

港隊在每隊派3人的新制下，首次出戰女團爭先賽，為9月全運練兵。小將楊礎搖承認對自己的首棒發揮未感滿意，計劃多花時間練習此項，冀全運再伙李慧詩爭逐獎牌。她今轉戰女子10公里捕捉賽，挑戰應屆全能賽世界冠軍的梶原悠未等強手，昨引述師姐李慧詩的說話自勉：「記住大家之前給過我們的打氣聲，將最佳狀態呈現給港人。」男將羅子駿及杜棹熙則出戰1公里計時賽，杜棹熙兼戰15公里捕捉賽。

外隊滿意安排 街坊毋懼爆疫

是次參賽外隊獲准豁免強制隔離，但抵港後須通過兩次檢測才可進入單車館訓練，港隊亦須接受檢測，其後兩日一檢，且全程嚴禁與社區接觸，東奧料使用類似模式。港隊及海外運動員從酒店往返單車館須坐專車，經指定通道進出「鑊場」，熱身區設圍板分隔各隊，車手熱身及比賽時不用戴口罩；傳媒只能在觀眾席拍攝，頒獎禮亦不設嘉賓，得獎車手須自行戴上獎牌，食物及衛生局亦派員在場監督防疫安排。居住在單車館附近的市民羅小姐表示，沒聽聞這數天舉行國際賽，但相信有足夠防疫安排，不擔心因此爆疫，將如常帶小朋友到單車館外的公園玩耍。

男團追逐賽由德國隊力壓西班牙隊奪金，兩屆亞運全能賽冠軍橋本英也則領日本隊摘銅。橋本對隔離泡泡安排感安心，亦慶幸疫情下有機會出賽，形容是檢測東奧備戰成效的重要一仗。他今夏將主場爭逐東奧全能賽獎牌，昨表示：「雖然日本仍有很多確診個案，但相信疫苗有助緩和疫情，希望奧運維持在東京舉行。」