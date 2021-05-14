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2021年5月14日星期五
車路士10年首主負廠兵 前四未穩 杜曹:敲響最後警鐘
35歲華西因傷掛靴 難忘曼聯歲月
歐國盃6場免費直播 兩男團坐鎮 強尼ERROR隨心講波
港艇女將洪詠甄奪東奧入場券
祖雲返勝軌 C朗保方締里程碑
馬體會挫皇蘇封王在望 西維爾險勝闖下季歐聯
麥巴比復出起孖 PSG法盃闖決賽
阿積士熔化冠軍碟 造星贈球迷
電視精選
李慧詩國家盃爭先賽衝牌 相隔14月再戰國際賽 港首辦隔離泡泡戰
紐約人相隔8年再闖季後賽
體壇快訊：細威生涯第千仗吞敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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