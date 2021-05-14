祖雲返勝軌 C朗保方締里程碑

AC米蘭作客淨勝七蛋 66年首次

祖雲達斯昨仗憑拉比奧特的入球先拔頭籌。C朗其後破網，自加盟「老婦人」後累積100球進帳，連同效力皇家馬德里及曼聯，是球壇首人分別在3間球會締百球大關。同樣建功的阿根廷隊前鋒戴巴拿，則是首名非歐洲球員為祖雲達斯攻入100球。而季後離隊的43歲門將保方正選上陣，在上半場更撲出對手的12碼，成意甲最年長救出極刑的球員。

現時排第5的祖雲達斯對賽成績處下風，若要進軍來季歐聯，下仗必須擊敗昨主場以3：1挫羅馬的冠軍國際米蘭，更要寄望一眾競爭對手失分。其中阿特蘭大在主場以2：0輕取賓尼雲圖，以較佳對賽力壓同得75分排第3的AC米蘭居次。「紅黑軍團」則有列比錫演帽子戲法，作客7：0血洗拖連奴，是自1955年後再淨勝7球凱旋，並追平國際米蘭單季作客15場勝仗的紀錄。

至於寄望列強失分進佔前四的拉素，則憑射手恩莫比尼補時絕殺，以150球超越名將皮奧拿榮膺隊史神射手，主場1：0擊退已降班的帕爾馬，續守第6位。