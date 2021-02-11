歐國盃6場免費直播 兩男團坐鎮 強尼ERROR隨心講波

NowTV三頻道直播東奧

Now TV今屆歐國盃新增「一齊睇」功能，從手機程式或網頁最多可4人像視像會議同步睇波兼講波經，並找來人氣男團MIRROR唱主題曲，另一男子組合ERROR與主持強尼在新設的第三聲道隨心講波。蔡煒健期望，兩個男團可吸納更多年輕及女觀眾投入這項足球盛事。

強尼亦期望這個組合可凝造與朋友一起看球賽的歡樂氣氛。ERROR「肥仔」笑言，相信公司不會預期他們會正經講波；「阿Dee」何啟華稱到時會帶大量薯片和啤酒做直播，並透露自己「真心欣賞C朗（基斯坦奴朗拿度）」，在對方效力曼聯時已撐，故希望C朗料最後一次參加歐國盃下能帶領葡萄牙隊衛冕。「193」郭嘉駿則稱屆時或會評論球員身材或髮型等冷門資訊。

至於評述員團隊，包括3名前香港足球先生鄭兆聰、丘建威及陳炳安，現役港超球員謝德謙及梁冠聰等。丘建威認為今年是英格蘭體育年，3隊英超球隊晉身歐聯及歐霸決賽，加上歐國盃決賽將於溫布萊球場舉行，故「少少大膽」估計英格蘭隊可奪冠；鄭兆聰則向上屆世界盃冠軍法國隊投下信心一票。