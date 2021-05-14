車路士10年首主負廠兵 前四未穩 杜曹:敲響最後警鐘

夏維斯初段單刀射高，為車路士埋下輸波禍根。16分鐘，佐真奴費路禁區頂回傳企位偏離龍門的門將阿列沙巴拿加，後者之後及時回身在白界前「瞓身」拍出皮球，卻被阿仙奴前鋒奧巴美揚截獲，然後橫傳予伊美路維射入全場唯一入球。終令車路士自2011年10月以來，首次在英超主場不敵阿仙奴。

認輪換不當 佐真奴送禮招敗

杜曹取得各項賽事領軍26場以來第3次落敗後說：「我們徹底犯錯，與人無尤。那個失球差不多等於擺烏龍，完全是送禮。」他又指麾下無論是比賽張力、傳送、對勝利的飢渴和態度等，都有別於平時的比賽，並說：「或者這場比賽的正選陣容與上仗作客挫曼城有太多輪換有關，我為落敗負全責。這或已為我們敲響最後警鐘。」車路士將於明晚與李斯特城合演英格蘭足總盃決賽，據報昨公布下季新球衣的「藍戰士」，將穿上這件新戰衣作賽。

車路士賽後36戰得64分，領前少踢1場排第5的韋斯咸5分。阿仙奴聯賽三連捷後36戰得55分，爭取來季歐戰入場劵形勢仍被動。主帥阿迪達在帶領球隊今季聯賽「雙殺」車路士後說：「這是一份禮物，但都是源自我軍的右路施壓，終令對手犯錯。」

另外，日前在英超提早封王的曼城，明晨作客已護級成功的紐卡素時，中場奇雲迪布尼繼上仗因傷無緣對車路士後，勢續缺陣，而主隊有中堅法比安舒哈繼續停賽外，還有5名隊友因傷避戰。

歐聯決賽落實移師波圖

至於曼城與車路士於5月29日的歐聯決賽地點，歐洲足協已決定捨土耳其的伊斯坦布爾和英國的溫布萊球場，改在被英國列入12個低風險地區的「綠色名單」葡萄牙上演，而主辦城市則是波圖，兩軍將各獲6000張門劵。