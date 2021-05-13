大帝誓當湖人救兵 直入季後賽危 復出迎火箭搶前六

湖人昨早於NBA常規賽主場迎戰紐約人，盛傳復出的「大帝」只在場邊指揮，見證兩軍比數緊咬。戰至尾段，湖人靠馬菲斯補籃，以91：91將客軍逼入加時，最終再有賀頓德加射入絕殺3分球，以101：99驚險搶下兩連捷。不過，湖人仍落後波特蘭拓荒者及達拉斯獨行俠，排在西岸第7位。

一眉獨力難支恐休戰

「大帝」占士原本已在月初復出，但因足踝傷勢惡化缺陣5仗。儘管主帥禾高及占士均表示，仍需每場賽前檢視傷勢，但ESPN昨引述消息，這名關鍵人物前天能完成整課對抗訓練，將在今早迎戰火箭時復出。然而其拍檔「一眉」安東尼戴維斯昨表示，自己的體力幾近耗盡：「我的鼠蹊很緊，需接受治療，當然我想繼續戰鬥，但要視乎賽前狀况。」

湖人餘下3場常規賽不容有失，意味雖然包尾的火箭篤定無緣季後賽，戰意難料，但「一眉」今仗或要休戰之下，占士勢正選上陣，聯同昨日貢獻「雙雙」的中鋒杜蒙特爭取三連勝，以鞏固直接出線機會。

籃網迎馬刺 夏登料相隔1月再上陣

預料今早復出的，還有布魯克林籃網球星夏登。養傷逾一個月的他勢領軍迎戰聖安東尼奧馬刺，惟艾榮昨早作客以115：107擊敗芝加哥公牛時，被對手打中臉部，估計「三巨頭」再次難以合體。另外，美媒《The Athletic》昨報道，新季NBA選秀將在下月底舉行，料相隔一屆重設面談答問、模擬賽、體測等安排。

（NBA消息）