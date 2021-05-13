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2021年5月13日星期四
曼城重奪英超 三冠夢還看歐聯 先苦後甜認最難一季 哥迪奧拿信下季更大挑戰
艾利加西亞阿古路或投巴塞
擅用戰術克服傷兵潮 梁冠聰：調兵成反制紅魔關鍵
曼聯雙紅會全力出擊 馬古尼或歐霸復出
熱刺為加入歐超聯道歉 董事局增球迷代表
電視精選
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伍健康寶駒競選足總董事
曹星如衝奧無望擬9月戰全運
體壇快訊：日本多地拒海外選手集訓
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【明報專訊】（請看附圖）
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