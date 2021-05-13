曼聯雙紅會全力出擊 馬古尼或歐霸復出

VVD落實棄戰歐國盃

曼聯對比上輪對阿士東維拉，昨晨鬥李城的正選只餘格連活特。這名青訓前鋒在15分鐘入球，助曼聯追平由盧克湯馬士先開紀錄的李城，紅魔全場亦只有這次攻門中目標，近15輪聯賽首次敗陣。李城憑中堅蘇恩古奠勝，多踢兩場拋離排第6的利物浦9分。

曼聯明晨將是5日3戰最後一關，汲取反對班主格拉沙家族示威教訓，球會賽前加高奧脫福球場外圍欄。惟蘇斯克查被問及馬古尼傷勢時，已將專注力放於歐霸決賽：「他沒有骨折，只是足踝韌帶受傷，今季或可再次上陣，準備歐霸決賽。」對於曼城封王，蘇斯克查承認陣容難與這支同市宿敵抗衡，下季必須增兵。

至於早前自責踢出最差一季的沙迪奧文尼，或續與穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴領銜前線，為利物浦求勝以保前四希望。施手術至今7個月的華基爾雲迪積克（VVD），昨日則自受傷後首次受訪，證實下月不會為荷蘭隊出戰歐洲國家盃，爭取時間養傷準備球會季前熱身。

而已成功護級的修咸頓昨主場迎戰水晶宮，憑傷癒復出的丹尼恩格斯扳平兼梅開二度，以3：1返勝軌。恩格斯職業生涯累積100球，領隊哈辛赫圖表示有信心與他續約。