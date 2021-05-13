曼城重奪英超 三冠夢還看歐聯 先苦後甜認最難一季 哥迪奧拿信下季更大挑戰

哥帥透過曼城官網表示：「今季獨一無二亦最艱難，我們一定會記得是怎樣贏出的，球員每天都在奮鬥。」曼城今季有阿古路等接連受傷，全隊戰畢35場僅攻入72球，是自哥帥加盟以來同期最少。球隊改以防守致勝，在季初大敗予李斯特城後兩日，葡萄牙國家隊中堅魯賓戴亞斯由賓菲加來投，一輪適應後終與史東斯站穩陣腳。哥帥亦助戴亞斯的同鄉祖奧簡斯路、中場根度簡及菲爾科頓找到新定位，助曼城自1月尾起領放，收穫哥帥麾下第3個英超冠軍，亦已奪英格蘭聯賽盃冠軍。

哥帥上任後入球最少 防守致勝成關鍵

昨晨落敗的曼聯成為最後一支退出爭標行列的球隊，主帥蘇斯克查表示輸得心服口服：「恭喜曼城，他們值得奪標。在奧脫福將冠軍拱手相讓，不是我們意願。他們將奪標門檻設定得很高。現實上，我們也逼到他們至球季最後十數日，下一步將是達到他們的境界。」

曼城今季最後目標，將是月尾首次出戰歐聯決賽，於全英對決再次對上車路士。哥迪奧拿已分別在英格蘭足總盃4強及上周的聯賽次循環，兩度遭車路士主帥杜曹收服。「藍月」今季聯賽鬥曼聯及列斯聯，4戰僅得兩和兩負，可見面對擅長突擊的球隊未穩操勝券。曼聯、車路士、李斯特城先後建立穩定班底，利物浦勢捲土重來，曼城下季衛冕之路將困難重重。

前線默契不足 中場老化成下季考驗

季中簽兩年新約的哥迪奧拿，與此同時亦要為球隊中長線發展籌備。鋒線已肯定有阿古路離隊，無論是加比爾捷西斯或史達寧，哥帥仍未找到他們擔任中鋒時，能夠發揮策應及入球的威力。36歲隊長費蘭甸奴據報將續約1年，奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡等主力，新季亦會踏入30歲，加上歐洲國家盃下月補辦，增加球員損耗，未受太大關注的中場老化問題，或在下季初爆發。會方近日盛傳從阿士東維拉回購自家青訓杜格拉斯雷斯，連同其他中場位置相關的轉會，將不容忽視。費倫托利斯、貝拿度施華、辛真高以至尼敦阿基的改造，下季會否見成果，也值得球迷引頸以待。