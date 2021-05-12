日網雙星籲三思辦東奧 大坂毋懼失衝金機會 錦織圭憂選手村爆疫

東京都確診人數持續上升，但東奧如箭在弦，日本隊「抗癌飛魚」池江璃花子據報早前接獲網民信息，要求她表態放棄主場出戰。她上周在社交網表示為此感到痛苦，認為不應將壓力放諸運動員身上。

去年為東奧組委拍宣傳片的大坂直美，昨日則成為罕有表態的日本隊星將，更公開呼籲東奧主辦方三思：「作為運動員，我當然希望出戰奧運，但我也是一個凡人，疫情大流行之下，如果人民不健康、感覺不安，就有理由重新考慮（東奧如期）。」

曾為東奧宣傳 大坂首改口風

23歲的大坂直美高踞女單世界第2，今年初稱霸澳洲公開賽，累積4項女單大滿貫冠絕亞洲，被視為東道主奪金希望之一。上屆在里約熱內盧奧運摘銅的錦織圭，去年曾因感染新冠病毒而陷頹勢，昨日被問及是否希望主場再戰奧運時，亦附和同胞大坂直美的言論：「網球巡迴賽設隔離泡泡，但奧運不像普通一個100人參戰的巡迴賽，萬人參與難以將風險減至最低，亦令人擔心選手村會否爆疫。」

幼女難相伴 細威勢避戰東奧

兩名球手正出戰羅馬大師賽，同樣準備在今站復出的「細威」，亦承認未確認會否出征東京：「我從未試過24小時離開女兒，老實說我沒考慮過東京奧運。」

39歲的細威在2017年誕下女兒，近年出征時有女兒在觀眾席上打氣，但東奧組委已公布謝絕海外觀眾，意味其幼女不可能在東奧期間陪伴在側。

（奧運消息）