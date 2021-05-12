祖雲爭前四 保方季後離隊或掛靴

祖雲達斯的43歲門將保方昨宣布今季結束後離隊，並稱或會掛靴，但若遇上合適的球會出價，亦願意延續職業賽生涯。

不退歐超聯 面臨禁戰意甲

保方說：「我對未來很清楚，今年會結束在祖雲達斯長期而美麗的歲月，我會退役或找一個適合的地方。效力祖雲期間，我付出一切獲得所有，這循環來到尾聲，離開是正確做法。」

保方於2001年由帕爾馬轉會祖雲，曾在2018/19年球季改投巴黎聖日耳門（PSG），2019年重返祖雲，共為「斑馬兵」上陣683次，贏得10個意甲和4次意大利盃冠軍。

祖雲日前於意甲跌落第5，連續19季出席歐聯或斷纜，明晨作客薩斯索羅不容有失，球會副會長尼維特稱，教練派路及36歲前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）將留隊。此外，意足總會長加雲拿說：「若祖雲決定不退出歐超聯，便將被剔出下季意甲。」

馬體會誓取皇蘇保榜首

西甲方面，馬德里體育會迎戰第5位的皇家蘇斯達，誓爭勝保榜首，而是役球隊有中場湯馬士林馬因肌肉受傷避戰。而貝迪斯昨晨主場以2：1挫客軍CF格蘭納達，以兩分反壓維拉利爾升上第6，落後皇蘇兩分。