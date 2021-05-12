廠兵鬥車爭歐戰希望 今夏擬換血 尼奴比利連或遭清洗

車路士vs.阿仙奴 - now611/621台 明晨02：45直播

斟西蒙奧拿拿 阿迪達帥位不穩

車路士於1月尾以杜曹取代林柏特領軍，球隊脫胎換骨，各項賽事25戰17勝6和2負，勝率達68%，並先後闖入英格蘭足總盃和歐聯決賽，英超亦升上第3位，下季歐聯入場劵手到拿來。阿仙奴卻「四大皆空」，聯賽暫列第9，下季歐霸參賽權都危危乎，今仗勢成前六衝線關鍵戰，阿迪達亦承認球隊今夏勢需換血。

英媒昨廣泛報道，賓特尼奴料被放棄，事關這名29歲德籍門將曾在對利物浦、愛華頓、韋斯咸等比賽中犯錯，與他同一命運的料是2013年加盟的西班牙籍後衛比利連。此外，不獲阿迪達重用而被外借的古安杜斯、盧卡斯托拉拿、祖爾韋洛克、美蘭尼爾斯、馬夫洛柏路斯及哥拉辛拿斯等，都很有機會被清洗。

與此同時，阿迪達傳言已向兩個門將招手，包括畢爾包的烏尼西蒙及阿積士的奧拿拿，同時欲對雷恩中場卡馬雲加、白禮頓中場比蘇馬等打主意。雖然傳聞阿仙奴未必辭退阿迪達，但據報曾執教祖雲達斯的艾歷尼已成代替阿迪達的大熱門，而西班牙籍名帥賓尼迪斯及曾領軍車路士的意籍領隊沙利等，都有機會入主重建兵工廠。

夏維斯勢掛帥鬥廠

車路士新星夏維斯今仗料再任「假9」，他並沒看扁動盪中的阿仙奴：「他們依然強大，仍為歐戰而奮戰，而且這是一場倫敦打吡。」車路士的後顧是周六需在足總盃決戰李斯特城，他們與曼城在5月29日的歐聯決賽，則有機會由伊斯坦堡移師溫布萊球場或葡萄牙的波圖。

（英超消息）